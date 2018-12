Inter s-a impus in fata lui Napoli, gratie unui gol marcat in prelungiri. Eroul milanezilor a devenit Lautaro Martinez care a macat unicul gol al meciului - VIDEO

In etapa cu numarul 18 a Campionatului italian de fotbal, au dat piept doua echipe din fruntea clasamentului, Inter Milano si Napoli. Cele doua grupari au oferit un meci fara compromisuri, cu multe faulturi, doua eliminari si ratari din partea ambelor parti. Au lipsit doar golurile, fapt pe care a reusit sa-l corecteze doar nou intratul Lautaro Martinez. Argentinianul si-a facut aparitia pe teren in minutul 83, iar peste 8 minute, a marcat golul victoriei.

Tot aseara, lidera campionatului, Juventus, a jucat in deplasare contra celor de la Atalanta. Gazdele au marcat in propria poarta inca din minutul 2, apoi au revenit prin dubla lui Duvan Zapata. Cristiano Ronaldo a restabilit insa egalitatea in minutul 78.

Un alt meci din campionatul Italiei s-a jucat aseara intre Cagliari si Genoa. Echipa lui Artur Ionita s-a impus cu scorul de 1 la 0. Dupa 18 etape, Juventus conduce detasat in Seria A. Pe locul secund se afla Napoli, iar Inter Milano, vine tare din spate, ocupand pozitia a 3-a.