James Harden a batut un record colosal. Cat a reusit sa marcheze baschetbalistul intr-un singur meci - VIDEO

James Harden, in varsta de 29 de ani, a rupt gura targului in meciul contra lui Los Angeles Lakers. Echipa sa, Houston Rockets a reusit sa se impuna cu scorul de 126 la 111, iar Harden a inscris tocmai 50 de puncte. Este pentru a 4-a oara in cariera cand playmaker-ul lui Houston isi trece in cont un astfel de scor. Niciun alt jucator nu a mai reusit o astfel de performanta in toata istoria Ligii Americane de Baschet.



Chiar si dupa aceasta victorie, Houston nu a reusit sa urce mai sus de locul 13 in Conferinta de Vest. Iar echipa infranta, Los Angeles Lackers, ramane pe locul 4.