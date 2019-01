Jeremy Chardy a devenit primul semifinalist al turneului de tenis de la Brisbane. Francezul a obtinut calificarea in penultimul act al competitiei - VIDEO

In aceasta dimineata, in primul sfert al finalei de la Brisbane, au dat piept francezul Chardy si reprezentantul Japoniei, Uchiyama. Cei doi au luptat pentru un loc in semifinalele unui turneu din seria 250 ATP. Jeremy Chardy a inceput mai concetrat partida si s-a impus la limita in primul set, cu scorul de 6 la 4.

Niponul s-a revansat in urmatoarea mansa, trecandu-si in cont setul secund cu scorul de 6 la 3. Partea decisiva i-a intrunit pe cei doi la o lupta tensionata. Sportivii au mers cap la cap pana in tie break, unde, in cele din urma, a avut castig de cauza francezul. Chardy s-a impus cu scorul de 7 la 4.

Pe langa competitia de la Brisbane, au mai luat start si alte doua turnee din seria 250 ATP, la Pune si la Doha. Iar pentru primele trofee ale anului 2019, vor concura multe nume grele, printre care, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kevin Anderson sau cehul Tomas Berdych.