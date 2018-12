Johannes Boe a reusit tripla magica la Nove Mesto. Biatlonistul norvegian s-a impus la proba de Mass start - VIDEO

Johannes Boe pune stapanire, tot mai clar, pe Cupa Mondiala de Biatlon. Norvegianul s-a impus in toate cele 3 probe de la Nove Mesto - sprint, pursuit si Mass start. Ieri, sportivul in varsta de 25 de ani a fost cel mai bun in cursa de start in bloc.

Boe a parcurs toata distanta fara nicio greseala, a tras cu zero la toate cele 4 treceri prin poligon, castigand autoritar cursa.

Pe locul 2 s-a pozitionat francezul Fillon Maillet, in timp ce al 3-lea a fost Evgeniy Garannichev. Martin Fourcade a avut o noua evolutie dezamagitoare. Campionul francez a incheiat cursa doar pe locul 9. Dupa primele 3 destinatii ale sezonului curent, Johannes Boe este lider detasat in Cupa Mondiala.