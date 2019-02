Jucatorii lui Portland au demonstrat ca Golden State nu este o echipa de neinvins. Aseara, ocupanta locului 4 din Conferinta vestica a ingenunchiat-o pe lidera clasamentului - VIDEO

Cei de la Portland Trail Blazers au iesit invingatori din batalia contra lui Golden State Warriors. Inaintea partidei de ieri, razboinicii erau considerati favoriti clari, iar in prima repriza si-au consolidat statutul, impunandu-se cu 33 la 31. In al doilea sfert, gazdele au preluat ostilitatile, iar la pauza mare, tabela arata scorul de 64 la 61, in favoarea lui Portland.

In a 3-a repriza, duetul teribil, Curry si Durant au dictat legea pe teren, iar Golden State s-a impus cu 34 la 30. Insa, in partea decisiva, totul urma sa se prabuseasca pentru razboinici. Manati din spate de publicul local, cei de la Portland s-au impus cu 35 la 12 si cu 129 la 107 scor general.

Nici aceasta infrangere nu pericliteaza suprematia lui Golden State, razboinicii conduc detasat in Conferinta de Vest. Portland Trail Blazers se afla pe locul 4 si ambele echipe, cel mai probabil, vor merge la brat in play-off.