Judocanul moldovean, Denis Vieru a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul din Antalya. In categoria de greutate de pana la 65 kilograme, el a obtinut cinci victorii.

Pana a ajunge in finala, Denis a trecut de adversari din Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Georgia si Mongolia. In lupta pentru locul intai, moldoveanul l-a doborat pe reprezentantul Rusiei, care este triplu vicecampion mondial la judo. In urma acestei victorii, Denis este tot mai aproape de a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se vor desfasura in vara anului 2020.