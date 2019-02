Juventus isi continua parcursul fara infrangeri in Campionatul Italiei. Zebrele s-au impus cu 3 la 0 in fata lui Frosinone - VIDEO

Supranumiti zebrele, jucatorii lui Juventus nu confirma aceasta porecla. Ei traverseaza sezonul curent fara nicio linie neagra, obtinand doar victorii. Aseara, gasca lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu 3 la 0 in fata lui Frosinone. In minutul 6, portughezul l-a gasit pe Dybala intr-o pozitie favorabila, asa ca argentinianul a sutat precis din afara careului.

La putin timp, fundasul Leonardo Bonucci a trimis mingea in plasa, printr-o lovitura acrobatica.

In repriza secunda, venea randul lui Cristiano Ronaldo sa isi treaca numele in lista marcatorilor. Septarul lui Juve a finalizat centrarea lui Mandzukic cu o executie vicleana la coltul scurt.

In cele 24 de meciuri disputate pana acum, Juventus a obtinut 21 de victorii si 3 egaluri. Tot reprezentantul torinezilor se afla in fruntea listei celor mai buni marcatori. Este vorba de Cristiano Ronaldo, care are 19 goluri la activ. Adversara de ieri a zebrelor, Frosinone, ocupa doar pozitia a 19-a in Seria A, aflandu-se in zona de retrogradare.