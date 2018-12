Juventus ramane neinvinsa in campionatul Italiei si dupa a 19-ea etapa. Formatia a trecut cu 2 la 1 de Sampdoria, insa campioana Italiei a tremurat pe final - VIDEO

Vedeta lui Juventus, Cristiano Ronaldo a inceput perfect duelul de astazi cu Sampdoria si a deschis scorul in minutul 2. A fost al 13-lea gol pentru starul portughez in acest sezon. La pauza a fost, insa, 1 la 1, dupa ce oaspetii au profitat de un penalty acordat in urma utilizarii de catre arbitru a tehnologiei video.

La fel, in urma consultarii sistemului VAR, Juventus a primit si ea un penalty in minutul 65. Cristiano Ronaldo a marcat pentru 2 la 1 si starul lui Juventus a devenit portughezul cu cele mai multe goluri marcate intr-un sezon, in Italia.

In cele 24 de meciuri adunate in toate competitiile, Ronaldo a inscris de 14 ori. De asemenea, vedeta transferata de la Real Madrid a oferit si 8 pase decisive.

Dubla lui Cristiano Ronaldo a adus trei puncte pentru campioana Italiei, care a tremurat serios in prelungiri. Riccardo Saponara a apucat sa se bucure pentru reusita de 2 la 2, dar golul a fost anulat, cu ajutorul tehnologiei VAR.

Juventus a acumulat 53 de puncte dupa primele 19 etape, un record de cand Serie A e reprezentata de 20 de echipe. Bianconerii sunt neinvinsi si au pierdut doar 4 puncte, dupa egalurile cu Genoa si Atalanta.