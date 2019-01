Kei Nishikori a reusit o revenire fantastica in meciul de la Australian Open, contra lui Carreno Busta. Niponul a fost condus cu 2 la 0 la seturi, insa a reusit sa rastoarne soarta meciului - VIDEO

Kei Nishikori este de neinvins in acest sezon. Dupa ce a cucerit titlul de la Brisbane, niponul tinteste si trofeul de la Australian Open. In turul 4 al acestei competitii, Nishikori a dat piept cu Pablo Carreno Busta, fost semifinalist la US Open. Spaniolul a fost superior in startul meciului, impunandu-se in primul set cu 7 la 6 si in mansa secunda cu 6 la 4.

Meciul putea fi incheiat mai devreme, insa, Nishikori a rezistat eroic in al 3-lea set, impunandu-se doar dupa tie-break.

Victoria din setul 3 l-a facut mai increzator pe samurai, iar lucrurile s-au schimbat radical in directia sa. In urmatoarea mansa, Kei s-a impus cu scorul de 6 la 4.

In setul decisiv s-a ajuns din nou la tie-break. Conform noii reguli de la Australian Open, repriza suplimentara a ultimului set se joaca pana la 10. Spaniolul a condus cu 8 la 5, insa niponul a dominat restul partidei, impunandu-se cu 10 la 8.

In turul urmator, Kei Nishikori va da piept cu Novak Djokovic. Cu siguranta numarul 1 mondial va cauta sa provoace prima infrangere a niponului in actualul sezon.

Tot in sectiunea de sus a tabloului, a obtinut calificarea in sferturi si Milos Raonic. Canadianul pare mai puternic ca oricand, iar schimbarea antrenorului a fost benefica pentru el. Ieri, Raonic l-a umilit pe Alexander Zverev cu scorul de 6 la 1, 6 la 1 si 7 la 6.

In turul urmator, Raonic va lupta cu Luca Pouille pentru un loc in semifinale Openului Australian.