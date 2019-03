Kyrgios face senzatie la turneul ATP din Acapulco. Dupa ce a fost invins saptamana trecuta de Radu Albot, australianul bate totul in cale - VIDEO

Tehnica superioara a lui Kyrgios a fost contrabalansata de organizarea mai buna a lui Isner, astfel, australianul, locul 72 mondial, a inceput primul set linistit.

Tanarul sportiv a reusit sa se impuna cu scorul de 7 la 5. In actul doi, toate sansele au fost de partea americanului, care a castigat setul cu 7 la 5.

In setul decisiv, cei doi s-au concentrat pe serviciu. Nick a avut o realizare tehnica deosebita si s-a calificat in finala, dupa ce a castigat setul cu scorul de 7 la 6.

In finala din Mexic, Kyrgios il va avea ca adversar pe Alexander Zverev, locul 3 in clasamentul ATP. Sportivul de 21 de ani l-a invins pe britanicul Cameron Norrie, locul 64 ATP, in doua seturi, scor 7 la 6 si 6 la 3.