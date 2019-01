La doar 22 de ani, Naomi Osaka devine numarul 1 in ierarhia WTA si castiga al doilea turneu de Mare Slem consecutiv - VIDEO

Dupa ce s-a impus la US Open, in toamna anului trecut, Noami Osaka a triumfat si la Australian Open. Tenismena in varsta de 21 de ani s-a duelat in mansa decisiva cu Petra Kvitova, o adversara mult mai experimentata. In primul set, tenismenele au mers cap la cap, iar in tie-break, a avut castig de cauza nipona.

In setul secund, Kvitova si-a ridicat considerabil nivelul de joc, reusind sa se impuna cu 7 la 5.

In partea decisiva, Osaka a rezistat mai bine sub presiune si a pus capat finalei cu un scor de 6 la 4.

Naomi OSAKA, CAMPIOANA AUSTRALIAN OPEN: „Vreau sa multumesc tuturor celor care au venit sa vada acest meci, aici mereu este cald, vreau doar sa va multumesc pentru sprijin si sa stiti ca va sunt recunoscatoare”

Gratie acestei victorii, Naomi Osaka a primit 1760 de puncte in clasamentul WTA, suficient pentru a o depasi pe Simona Halep, care a cazut pe treapta a 3-a, iar finalista, Petra Kvitova, ocupa pozitia a 2-a.