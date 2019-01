Lakers obtine a doua victorie consecutiva fara LeBron James, starul american lipseste din cauza unei accidentari - VIDEO

Lakers revine furtunos dupa 3 infrangeri consecutive. In etapa cu numarul 42 a Ligii Americane de Baschet, californienii i-au invis pe cei de la Detroit Pistons, cu scorul de 113 la 100. In lipsa lui LeBron, Kyle Kuzma si-a asumat rolul de lider al echipei.

In meciul de aseara, tanarul american si-a trecut in cont tocmai 41 de puncte, cu 22 mai mult decat Michael Beasley, cel care a fost al doilea in lista celor mai buni marcatori.

Gratie acestei victorii Los Angeles Lakers urca pe locul 8 in Conferinta de Vest, pastrand sanse bune la accederea in play-off, in timp ce Detroit Pistons ocupa pozitia a 9-a in Conferinta estica.