LeBron a fost din nou decisiv pentru Lakers: sportivul american alaturi de coechipierul sau Ball, au intrat in istoria echipei lor. Cei doi au reusit cate o tripla dubla - VIDEO

In meciul de noaptea trecuta contra lui Charlotte Hornets, LeBron James si Lonzo Ball si-au adus echipa la o victorie clara cu scorul de 128 la 100. Fiecare din cei doi a reusit minim 10 puncte, 10 recuperari si minim 10 pase decisive. Astfel, LeBron si Ball si-au trecut in cont cate o tripla dubla. A fost pentru prima oara dupa 36 de ani, cand doi jucatori de la Lakers au reusit o astfel de performanta intr-un singur meci.

Dupa victoria de noaptea trecuta, Los Angeles Lakers ramane pe locul 4 in Conferinta de Vest. In timp ce echipa infranta, Charlotte Hornest, ocupa pozitia a 7-a in Conferinta estica.