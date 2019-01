Linie neagra pentru cei de la Golden State. Multiplii campioni a Ligii Americane de Baschet, au suferit a 14-a infrangere in actualul sezon - VIDEO

In meciul cu numarul 39 a Ligii Americane de Baschet, au dat piept doua echipe din fruntea Conferintei de Vest, Golden State Warriors si Houston Rockets. Gazdele au inceput in forta meciul si s-au impus categoric in primele doua reprize.

Spre finalul meciului, lucrurile au inceput sa functioneze din ce in ce mai prost pentru Golden State. Houston a redus considerabil din diferenta, iar pe finalul meciului a restabilit egalitatea.

Dupa scorul de 119 la 119, in timpul regulamentar, numele invingatoarei a fost hotarat doar in over time. Cei de la Houston au fost mai insistenti in repriza suplimentara si s-au impus cu 16 la 15 si cu 135 la 134 pe total.

Dupa aceasta infrangere, cei de la Golden State au cazut pe locul 3, in timp ce Houston vine tare din spate, ocupand locul 4.