Lipsa lui LeBron isi lasa amprenta pe rezultatele lui Lakers. Gruparea din Los Angeles a pierdut in fata celor de la Oklahoma - VIDEO

Aseara, in etapa cu numarul 38 a Ligii Americane de Baschet, s-au duelat doua echipe care vor sa ajunga in Play-off, Los Angeles Lakers si Oklahoma City Thunder.

Prima parte a meciului s-a incheiat cu scorul de 25 la 25. In urmatoarele doua reprize, formatiile au facut schimb de sefie pe tabela de marcaj. Abia in ultimele 10 minute, cei de la Oklahoma au luat partida pe cont propriu, impunandu-se cu 29 la 18 in ultima parte si cu 107 la 100, pe total

La meciul de aseara, californienii s-au prezentat fara liderul sau, LeBron James. Americanul a lipsit din cauza unei accidentari. Dupa aceasta infrangere, Lakers e in pericol sa piarda si locul 8 in Conferinta de Vest, in timp ce Oklahoma se instaleaza pe pozitia a 3-a.