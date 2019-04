Liverpool a revenit pe primul loc in Premier League, dupa o victorie muncita in deplasare la Southampton. Gruparea antrenata de Jurgen Klopp s-a impus cu 3 la 1 dupa o partida spectaculoasa - VIDEO

Dupa 29 de ani de la ultimul trofeu din campionatul Angliei, Liverpool se tine cu dintii de titlu in acest an. Aseara, cormoranii au intalnit-o intr-un meci de totul sau nimic pe Southampton. Primul gol a fost de partea gazdelor, care l-au inscris in minutul 9, dupa o reusita a lui Shane Long, insa, pe final de repriza, cormoranii au reusit sa egaleze prin Keita, in minutul 36.

In a doua repriza, echilibrul meciului s-a rupt in urma unui moment spectaculos al lui Mohamed Salah. Egipteanul a plecat cu mingea de la mijlocul terenului si a reusit sa o aduca pe Liverpool in avantaj, dupa un gol fantastic. Iar cu patru minute inainte de final, cormoranii au mai reusit sa inscrie inca o data, stabilind scorul final de 3 la 1, dupa o reusita a lui Henderson.

In urma acestui succes, Liverpool a devenit, din nou, lider in Premier League. Gruparea antrenata de Jurgen Klopp are cu doua puncte mai mult decat Manchester City, iar Southampton se afla pe locul 16 cu 33 de puncte.