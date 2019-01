Liverpool a suferit prima infrangere in stagiunea curenta a Campionatului englez - VIDEO

Etapa cu numarul 21 a Campionatului englez de fotbal a culminat cu confruntarea dintre Liverpool si Manchester City. Inaintea acestui meci cormoranii aveau un avantaj de 7 puncte fata de cetateni, asa ca gazdele s-au prezentat la meci extrem de motivate. In prima repriza, echipele au jucat precaut, astepatand greseala adversarei. Primii care au cedat au fost cei de la Liverpool. In minutul 40, Sergio Aguero a profitat de lipsa de organizare in apararea oaspetilor si a marcat pentru 1 la 0.

Dupa pauza, Jurgen Klopp a facut schimbarile potrivite, iar in minutul 64, Roberto Firmino a restabilit egalitatea pe tabela.

In scurt timp, jucatorii lui City au mai gasit odata calea sprea poarta adversa. In minutul 72, Sterling ii ofera o pasa incisiva lui Sane, iar neamtul trage precis la coltul lung.

Datorita succesului de aseara, Manchester City urca pe locul 2 si se apropie la 4 puncte de Liverpool. Infrangerea de aseara a fost prima pentru cormorani in actualul sezon de Premier League. Pana acum ei au inregistrat 17 victorii si 3 egaluri.