Liverpool continua lupta pentru trofeul Ligii Campionilor. Aseara, gruparea antrenata de Jurgen Klopp s-a impus cu 3 la 1 in fata lui Bayern si s-a calificat in faza sferturilor - VIDEO

Dupa un 0 la 0 pe teren propriu, Liverpool s-a dezlantuit in deplasarea de la Munchen, marcand tocmai 3 goluri in poarta lui Bayern. Gazdele nu au putut raspunde decat cu o singura reusita. In minutul 26, Manuel Neuer a iesit neinspirat din poarta, iar Sadio Mane a deschis scorul, cu un lob elegant.

Spre finalul primei reprize, fundasul oaspetilor, Joel Matip, a trimis mingea in propria poarta, astfel, restabilind egalitatea pe tabela. Repriza secunda a fost dominata categoric de Liverpool, cormoranii urmau sa mai inscrie inca de doua ori.

Mai intai, Virgil van Dijk a punctat pentru 2 la 1, iar mai tarziu, Mane si-a trecut in cont dubla.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR LIVERPOOL: “In special, in a doua repriza am avut un joc mai matur. In prima repriza am jucat un fotbal mai complicat. In momentul in care am devenit mai insistenti, am inceput sa distrugem apararea lui Bayern. In astfel de meciuri nu exista momente de respiro, singura solutie este sa pastrezi mingea acolo unde trebuie. Nu am facut asta in prima repriza, insa am reusit-o in cea secunda. Este un rezultat meritat. Este un lucru mare. “

In acelasi timp, Olympique Lyon a fost infranta cu 5 la 1 de catre Barcelona. Motivat de hattrick-ul de alaltaieri al marelui rival, Ronaldo, Leo Messi, la fel, a prins un meci formidabil.

Superstarul argentinian a marcat 2 goluri si a oferit doua pase decisive. Tragerile la sorti pentru sferturile Ligii Campionilor vor avea loc vineri.