Liverpool obtine calificarea in primavara europeana. Cormoranii s-au impus cu scorul de 1 la 0 in fata lui Napoli - VIDEO

Finalista editiei trecute a Ligii Campionilor a riscat sa nu depaseasca faza grupelor. Aseara, cei de la Liverpool erau condamnati la victorie in meciul contra lui Napoli. A fost o confruntare tensionata, cu ratari din ambele parti. In cele din urma, discipolii lui Jurgen Klopp, au reusit sa se impuna cu scorul de 1 la 0. Singurul gol al meciului a fost marcat de catre Mo Salah in minutul 34.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR LIVERPOOL : “Ma simt bine, sunt fericit sa inving din nou. Acest meci a fost pur si simplu nemaipomenit. Baietii mei au meritat victoria”

In celalalt meci al grupei, PSG s-a impus cu scorul de 4 la 1 in fata Stelei Rosii. Parizienii au terminat faza grupelor intr-o maniera de mari campioni. La fel de bine s-au descurcat si cei la Borussia Dortmund. Nemtii au trecut cu 2 la 0 de Monaco, astfel, asigurandu-si prima pozitie in grupa A. Lucrurile puteau fi altfel, insa Atletico n-a reusit decat un 0 la 0, in meciul contra lui Brugge.

Tottenham a obtinut calificarea in faza optimilor, dupa egalul cu Barcelona. Englezii au fost condusi cu 1 la 0 pe parcursul intregului meci, iar golul salvator a venit tocmai in minutul 85.

In celalalt meci al grupei, Inter nu a reusit sa se impuna pe teren propriu in fata lui PSV. Astfel, italienii se vor multumi doar cu Europa League. In grupa D, FC Porto si-a devastat adversarii. Aseara, portughezii s-au impus cu 3 la 2 in fata celor de la Galatasaray, castigand detasat grupa. Iar Schalke 04, care va merge la brat cu Porto in optimi, i-a batut pe rusii de la Lokomotiv cu scorul de 1 la 0.