Liverpool profita din plin de greselile adversarilor si se distanteaza la 6 puncte de locul secund. Cormoranii s-au impus cu scorul de 4 la 0 in fata lui Newcastle - VIDEO

In etapa cu numarul 19 a Campionatului englez de fotbal, Liverpool a gazduit meciul contra lui Newcastle. Neinvinsi in acest sezon, cormoranii au inceput furibund partida si au deschis scorul inca din minutul 11, prin Dejan Lovren.

Dupa pauza, cei de la Liverpool au devenit si mai insistenti. Mo Salah a marcat din penalty in minutul 47, astfel ajungand la golul cu numarul 12 in acest sezon. In minutul 79, Shaqiri a marcat pentru 3 la 0 iar peste 6 minute, brazilianul Fabinho a pus punct oricarui suspans.

Tot ieri au jucat si cei de la Manchester City. Cetatenii aveau nevoie de victorie pentru a ramane aproape de Liverpool, insa adversara lui City, nu era o echipa oarecare, ci fosta campioana a Angliei, Leicester. In cele din urma, Guardiola si compania au fost invinsi cu scorul de 2 la 1.

Dupa 19 etape, Liverpool conduce in Premier League cu 51 de puncte la activ. Pe locul secund, la 6 puncte distanta a urcat Tottenham. Podiumul intermediar este completat de Manchester City, cetatenii au acumulat pana acum 44 de puncte.