Luna decembrie, bogata in goluri pentru fotbalistii moldoveni aflati in strainatate. Epureanu, Gatcan si Ionita au reusit performante remarcabile - VIDEO

Ultima luna a acestui a fost memorabila pentru fotbalistii moldoveni care evolueaza peste hotare. Pe data de 5 decembrie capitanul lui Rostov, Alexandru Gatcan, si-a salvat echipa de la infrangere in meciul contra lui Krasnodar, marcand golul de 2 la 2, in minutul 89.

Peste 3 zile de la golul lui Gatcan, conationalul sau, Artur Ionita, la fel a fost implicat intr-un meci incheiat cu scorul de 2 la 2. Ionita a marcat in poarta Romei, in minutul 84, iar mai tarziu a oferit si o pasa decisiva.

Tot pe data de 8 decembrie a iesit la rampa si Nicolae Milinceanu. Atacantul lui Chiasso a marcat golul secund in victoria cu 2 la 0 in fata celor de la Rapperswil.

Milinceanu, insa, nu s-a oprit aici, fotbalistul de 26 de ani a marcat si in urmatoarea etapa, in meciul contra lui Winthertur. Acest gol a fost al 6-lea pentru atacant, in stagiunea curenta a Campionatului elvetian.

Pe data de 9 decembrie, cel mai bun atacant moldovean al anului 2018, Radu Gansari, si-a trecut si el in cont o noua reusita. Fotbalistul a marcat ultimul gol al echipei sale, in victoria cu scorul de 3 la 0 contra lui Hapoel Ra’anana.

Perioada fasta a moldovenilor a fost culminata de golul lui Alexandru Epureanu, capitanul echipei nationale si cel mai bun fotbalist moldovean al anului curent. Pe data de 18 decembrie, fundasul in varsta de 32 de ani a deschis scorul in meciul contra lui Adana Demirspor. In cele in urma, echipa lui Epureanu s-a impus cu scorul de 2 la 0.