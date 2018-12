Lupta stransa intre Miami si Huston. Liga Americana de Baschet a oferit un nou meci dramatic - VIDEO

In etapa cu numarul 31 a Ligii Americane de Baschet, au dat piept Miami Heat si Houston Rockets.

Ambele echipe nu au avut cel mai grozav start de sezon, astfel, lupta pentru victorie a fost una intensa inca din startul meciului. Echipele au facut schimb de sefie pe tabela de marcaj.

In cele din urma, Miami a avut castig de cauza si s-a impus cu scorul de 101 la 99.

Cel mai bun marcator al meciului a devenit James Harden, americanul si-a trecut in cont nu mai putin de 35 de puncte.

Dupa acest meci Miami Heat ramane pe locul 8 in Conferinta de Est, in timp ce Houston Rockets ocupa aceeasi pozitie in Conferinta vestica.