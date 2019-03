Luptatoarea Anastasia Nichita a devenit din nou campioana europeana printre tineret - VIDEO

Sportiva noastra a tintit aseara un nou titlu european, dupa ce a invins-o pe reprezentanta ucrainei Anhelina Lysak cu scorul de 3 la 2.

In drumul spre finala, ea a obtinut alte doua victorii in categoria de 59 kg, in fata reprezentantei serbiei Anna Fabian si a sportivei din Rusia, Zelfira Sadraddinova.

Anastasia Nichita a concurat pana acum la 10 Campionate Mondiale si Europene la nivel de cadeti, tineret sau Under 23 si a urcat pe podium de fiecare data.