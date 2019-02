Manchester City a detronat-o pe Liverpool in Premier League. Aseara, cetatenii s-au impus cu 2 la 0 in fata lui Everton - VIDEO

Manchester City a reusit o performanta ce parea imposibila la un moment dat. Dupa ce Liverpool a condus in Premier League o buna parte a sezonului, cetatenii, in sfarsit, i-au depasit in clasament pe cormorani. Aseara, discipolii lui Guardiola s-au impus cu 2 la 0 in fata lui Everton.

Fundasul francez, Aymeric Laporte, a deschis scorul la ultima faza a primei reprize.Abia la ultima faza a meciului, cetatenii au reusit sa-si dubleze avantajul, cand Gabriel Jesus marca golul cu numarul 6 al stagiunii.

Dupa 26 de meciuri jucate, Manchester City are 62 de puncte in cont, fiind la egalitate cu Liverpool. Cetatenii sunt avantajati de un golaveraj mai bun, din acest motiv au urcat pe primul loc. Totusi, cormoranii mai au un meci rezerva. Discipolii lui Klopp se vor duela sambata cu Bournemouth.