Manchester City a ingenunchiat-o pe Cardiff cu 2 la 0. Gratie acestei victorii, cetatenii revin, din nou, pe primul loc in campionatul Angliei - VIDEO

Discipolii lui Pep Guardiola au facut praf aseara adversarii pe stadionul de acasa. Scorul meciului a fost deschis dupa doar 6 minute de joc, de mijlocasul Kevin De Bruyne.

Tabela meciului a fost inchisa pe sfarsitul primei reprize. In minutul 40, Leroy Sane a fost autorul unui gol extraordinar, si a adus echipa sa inapoi pe primul locul in clasamentul Premier League. In urma acestei victorii, cetatenii au acum un punct avans fata de Liverpool.

Batalia pentru titlul dintre cele doua rivale este din ce in ce mai apriga, pana la finalul sezonului ramanand doar 6 etape de disputat. Urmatorul meci, cormoranii lui Jurgen Klopp il vor disputa in deplasare la Southampton, iar City va juca pe terenul celor de la Crystal Palace. Ultima a jucat si ea ieri, si a cedat cu 0 la 2 in fata lui Tottenham. Son si Eriksen au inscris si au urcat echipa inapoi pe locul 3.

Si Chelsea a obtinut aseara o victorie cu 3 la 0, in fata lui Brighton. Trupa lui Maurizio Sarri ramane astfel in cursa pentru un loc in UEFA Champions League, fiind pe pozitia a 5-a, cu 63 de puncte. Giroud, Eden Hazard si Loftus-Cheek au fost marcatorii.