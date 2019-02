Manchester City a ingenunchiat-o pe Chelsea cu scorul de 6 la 0. Gratie acestei victorii, ei raman pe primul loc in Campionatului Angliei de fotbal - VIDEO

Chelsea ar vrea sa uite cat mai curand meciul de aseara contra lui Manchester City. Discipolii lui Maurizio Sarri au fost facuti praf de baietii lui Pep Guardiola. Raheem Sterling a deschis scorul inca din minutul 4, iar peste 9 minute, Kun Aguero a trimis mingea in plasa cu o torpila de zile mari.

In minutul 19, acelasi Aguero, a profitat de lipsa de organizare in apararea adversa si a majorat scorul pana la 3 la 0.

Maurizio Sarri nu a gasit nicio replica pe masura, iar in minutul 26, discipolii sai au incasat golul cu numarul 4. Aceasta reusita a purtat semnatura neamtului Ilkay Gundogan. In startul reprizei secunde, Kun Aguero a fost din nou necrutator, decarul cetatenilor a marcat golul cu numarul 17 al stagiunii, insalandu-se in fruntea listei celor mai buni marcatori.

Chiar daca Aguero a parasit terenul in minutul 65, cetatenii si-au gasit gloantele pentru a mari sorul pana la 6-0. In minutul 80, Raheem Sterling si-a trecut in cont o dubla.

Dupa 27 de meciuri, City este pe prima pozitie in Premier Legue. Guardiola este la egalitate de puncte cu Jurgen Klopp, insa neamtul are cu un meci in minus, iar Chelsea cade pe locul 6.