Manchester City continua lupta pe toate fronturile. Cetatenii au obtinut calificarea in finala Cupei Ligii engleze de fotbal. Cu ce scor s-au impus - VIDEO

Guardiola vrea toate trofeele posibile. In Cupa Ligii engleze de fotbal, discipolii sai deja au obtinut calificarea in finala. Plecand cu un avantaj de 9 goluri, in urma meciului din tur, cetatenii nu au fortat prea mult in partida de ieri. Singurul gol al confruntarii, a fost marcat de catre Kun Aguero in minutul 26.

In ultimele 5 meciuri, Manchester City a marcat 23 de goluri si nu a primit niciunul, este un record absolut in istoria clubului. De asemena, cetatenii raman in lupta si pentru Cupa Angliei de fotbal, unde au ajuns deja in turul 4. In Premier League, discipolii lui Guardiola sunt pe locul 2, la 4 puncte in spatele lui Liverpool, iar pe arena internationala, lucruile merg la fel de grozav pentru cetateni. Ei se vor duela in optimile Ligii Campionilor cu nemtii de la Schalke 04.