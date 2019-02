Manchester City isi trece in cont primul trofeu al sezonului si anume Cupa Ligii engleze de fotbal - VIDEO

Manchester City isi trece in cont primul trofeu al sezonului si anume Cupa Ligii engleze de fotbal.

In meciul decisiv contra lui Chelsea, gruparea condusa de Pep Guardiola nu s-a remarcat prin nimic notabil, atat in timpul regulamentar, cat si in cel aditional.

In schimb, adversarii sai au fost implicati intr-o situatie neordinara.

Cand tabela arata scorul de 0 la 0, iar pana la startul loviturilor de departajare mai erau cateva secunde, antrenorul aristocratilor, Maurizio Sarri, s-a hotarat sa-l inlocuiasca pe portarul Kepa cu mult mai experimentatul Caballero.In cele din urma, tanarul goalkeeper a avut o explozie de emotii, refuzand sa paraseasca terenul.

Kepa a ramas in poarta in timpul loviturilor de la 11 metri, dar nu a reusit sa faca fata presiunii. In concluzie, City s-a impus cu scorul de 4 la 3.



Dupa ce a cucerit trofeul Cupei Ligii engleze, Manchester City ramane in lupta si pentru prima pozitie atat in Premier League, cat si in Cupa Angliei.

De asemenea, cetatenii participa si in Liga Campionilor, unde sunt cu un pas mai aproape de calificarea in sferturi. Mult mai prost stau lucrurile pentru Chelsea, aristocratii sunt doar pe locul 6 in campionat, iar triumful in Europa League, poate deveni unica salvare pentru ei.