Manchester City nu are mila fata de echipele mici. Discipolii lui Guardiola si-au zdrobit adversarii cu scorul de 9 la 0 - VIDEO

In semifinalele Cupei ligii engleze de fotbal, Manchester City a dat piept cu Burton Albion, o echipa din liga a 3-a. Belgianul Kevin De Bruyne, revenit dupa o accidentare si a deschis scorul in minutul 5, in urma unei lovituri de cap.

Apoi a venit randul lui Gabriel Jesus, brazilianul a reusit doua goluri rapide, mai intai in minutul 30, apoi in minutul 34. Peste alte 3 minute, Oleksandr Zinchenko, a reusit o bijuterie de gol, aceasta reusita este prima pentru tanarul ucrainean in tricoul lui City.

Dupa pauza, Gabriel Jesus a reusit hattrick-ul, iar peste 5 minute, Phil Foden a marcat pentru 6 la 0. In minutul 65, brazilianul Jesus, a reusit pentru prima oara in cariera, sa marcheze 4 goluri intr-un singur meci.

Cetatenii nu s-au oprit aici, iar in minutul 70, fundasul englez Kyle Walker a marcat pentru 8 la 0. In scurt timp, Riyad Mahrez a pus punct meciului.

In cealalta semifinala, Tottenham a dispus de Chelsea cu scorul de 1 la 0. Mansa retur va avea loc pe data de 23 respectiv 24 ianuarie.