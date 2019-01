Manchester City se apropie la 4 puncte de Liverpool. Discipolii lui Guardiola au obtinut a cincea victorie consecutiva - VIDEO

In meciul de aseara contra lui Wolverhampton, gruparea condusa de Pep Guardiola a obtinut a 17-a victorie in actuala stagiune de Premier League. Cetatenii s-au aruncat in atac inca din startul partidei. In minutul 10, Leroy Sane a centrat in fata portii, iar Gabriel Jesus, din alunecare, a trimis mingea in plasa.

In minutul 39, Raheem Sterling a fost faultat in careul advers, iar acelasi Gabriel Jesus si-a luat angajamentul sa execute lovitura de la 11 metri.

In minutul 78, Kevin De Bruyne a trimis din lateral o minge in careu, iar fundasul advers, Conor Coady, a deviat mingea in propria poarta.

Gratie acestei victorii, Manchester City se apropie la 4 puncte de Liverpool, lidera clasamentului, iar echipa infranta, Wolverhampton, cade pe pozitia a 11-a.