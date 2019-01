Manchester City si-a umilit adversara intr-un meci din Cupa Angliei de Fotbal - VIDEO

In turul 3 al Cupei engleze de fotbal, Manchester City a dat piept cu Rotherham United. Gazdele au deschis scorul in minutul 12 prin Raheem Sterling.

Inainte de pauza, cetatenii au marcat inca de doua ori. Mai intai prin Phil Foden, in minutul 43, iar peste doua minute fundasul echipei adverse, Semi Ajayi, a marcat in propria poarta.

In repriza secunda cei de la City au devenit si mai insitenti. In minutul 52, Gabriel Jesus a inscris pentru 4 la 0, iar peste 20 de minute, algerianul Riyad Mahrez a marcat golul cu numarul 5 al partidei.

In minutul 78, fundasul argentinian, Nicolas Otamendi, si-a trecut in cont primul gol al sezonului, iar Leroy Sane a pus punct meciului cu sut din afara careului.

Datorita acestei victorii, Manchester City s-a calificat in turul 4 al Cupei engleze de fotbal. In editia precedenta a acestei competitii, Guardiola si compania au ajuns pana in turul 5.