Manchester United a eliminat-o pe Chelsea din Cupa Angliei de Fotbal. Aceasta a fost infranta cu 2 la 0 de catre United - VIDEO

Manchester United nu a intalnit dificultati in duelul contra lui Chelsea, meci care a contat pentru optimile Cupei engleze de fotbal.

Soarta confruntarii a fost rezolvata inca din prima repriza. Scorul a fost deschis dupa o jumatate de ora de joc, spaniolul Ander Herrera a fost cel care a spart gheata.

In ultimul minut al primei reprize, Paul Pogba a trimis mingea in plasa, in urma unui plonjon de toata frumusetea.

In repriza secunda, mancunienii s-au aparat exemplar, iar toate intentiile aristocratilor de-a rasturna meciul, s-au spulberat.Gratie acestei victorii, United obtine calificarea in sferturi, unde va da piept cu Wolverhapton.

Rivalii de la City, la fel, continua competitia. Gruparea lui Guardiola se va duela cu Swansea, o echipa din liga a doua.