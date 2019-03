Manchester United a facut istorie in capitala Frantei. Dupa ce au fost invinsi de PSG, pe teren propriu, diavolii rosii au dat lovitura de gratie, ipunandu-se cu 3 la 1 - VIDEO

Invinsi pe “Teatrul Viselor” cu 2 la 0, diavolii rosii au dat lovitura de teatru pe Parc de Prince. In meciul de aseara contra lui PSG, Manchester United a fost echipa mai slab cotata, asa cum avea de recuperat un dezavantaj de doua goluri.

Dupa doar un minut de joc, Romelu Lukaku a deschis scorul, insa, bucuria mancunienilor nu a durat prea mult. Peste 10 minute, Juan Bernat a restabilit egalitatea. In minutul 30, acelasi Lukaku si-a trecut in cont dubla, iar coechipierii sai au inceput sa viseze frumos.

In prelungirile partidei, fundasul parizienilor, Presnel Kimpembe, a comis un hent in careu, iar in urma consultarii sistemului VAR, arbitrul a dictat penalty. Tanarul Marcus Rashford s-a apropiat de punctul celor 11 metri si cu un sut naprasnic, a trimis-o pe United in sferturi.

Ole Gunnar SOSLKJAER, ANTRENOR MANCHESTER UNITED: “A fost minunat. Baietii au crezut in propriile forte, exact cum speram. A fost un inceput exceptinal. Planul nostru a fost sa marcam noi primul gol, insa, nu ne asteptam sa se intample doar dupa doua minute. Acest fapt ne-a motivat sa marcam de mai multe ori.“

In acelasi timp, FC Porto a obtinut calificarea in detrimentul celor de la AS Roma. Dupa ce au fost invinsi cu 2 la 1 in deplasare, dragonii s-au impus cu 3 la 1 pe teren propriu. Soarta meciului a fost rezolvata in minutul 117, cand Alex Telles a transformat un penaly acordat dupa solicitarea sistemului VAR.