Manchester United a pierdut pe teren propiu cu 0 la 2 in fata lui PSG. Dupa ce au fost de neinvins in ultimele 11 meciuri, diavolii rosii au devenit vulnerabili in cel mai nepotrivit moment - VIDEO

Manchester United a pierdut pe teren propiu cu 0 la 2 in fata lui PSG. Dupa ce au fost de neinvins in ultimele 11 meciuri, diavolii rosii au devenit vulnerabili in cel mai nepotrivit moment. Tot aseara, AS Roma s-a impus cu 2 la 1 in fata lui FC Porto si pastreaza sanse bune pentru calificarea in sferturi.