Manchester United obtine a opta victorie consecutiva. Diavolii s-au impus cu 3 la 1 in fata lui Arsenal si s-au calificat in turul 5 al Cupei engleze de fotbal - VIDEO

In turul 4 al Cupei engleze de fotbal, diavolii rosii au dat piept cu Arsenal. In minutul 33, chilianul Alexis Sanchez a deschis scorul, astfel, punand capat unei linii negre fara goluri marcate in tricoul lui United.

Peste 2 minute, diavolii rosii organizeaza un nou atac, iar Jesse Lingard a marcat pentru 2 la 0.

Inainte de pauza, vedeta tunarilor, Pierre-Emerick Aubameyang a redus din diferenta.

Spre finalul meciului, francezul Anthony Martial a inlaturat orice incertitudine, marcand pentru 3 la 1.

Pana la finalul meciului, United si-a mentinuat avantajul, astfel obtinand calificarea in turul 5 al Cupei engleze de fotbal.