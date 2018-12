Meci de hochei, transformat intr-un ring de lupte libere. Capitals si Pinguins au creat o atmosfera exploziva in etapa cu numarul 34 a Ligii Americane de Hochei - VIDEO

In etapa cu numarul 34 a Ligii Americane de Hochei, s-au duelat echipele Washington Capitals si Pittsburgh Pinguis. In prima repriza, scorul nu a fost deschis, in schimb cel mai memorabil moment a fost ciocnirea dintre Wilson si Oleksiak. Jucatorul lui Pinguins a avut nevoie de o pauza pentru a putea continua meciul.



Mai tarziu, la acest conflict s-au alaturat si vedetele echipelor, Sidney Crosby si Alexandr Ovechik, insa cei doi s-au despartit doar cu un schimb violent de replici.

Toate cele 3 goluri ale meciului au fost marcate in repriza secunda. Gazdele au deschis scorul prin Eller, insa, Sidney Crosby a rasturnat de unul singur soarta meciului. Mai intai, canadianul a inscris pentru 1 la 1, apoi i-a oferit o pasa decisiva lui Rust, care a marcat golul victoriei.

Dupa 34 de meciuri, Pittsburgh Pinguins ocupa locul 9 in Conferinta de Est, in timp ce Capitals se afla pe pozitia a 4-a.