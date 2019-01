Meci de totul sau nimic in Liga Americana de Hochei. Dallas si New Jersey au oferit un adevarat spectacol - VIDEO

In etapa cu numarul 41 a Ligii Americane de Hochei, au dat piept doua echipe din diferite Conferinte - Dallas Stars si New Jersey Devils. Gazdele au inceput partida din postura de favoriti clari, insa, spre uimirea multora, oaspetii au deschis scorul. Cei de la Dallas, au raspuns repede, restabilind egalitate spre finalul primei reprize.

In repriza secunda, gazdele s-au dezlantuit si au marcat de doua ori in primele 6 minute. Cei de la New Jersey au redus din diferenta in minutul 11. Insa, jucatorii lui Dallas nu au ezitat mult si imediat au marcat pentru 4 la 2.

Oaspetii au preluat initiativa cu doar trei minute inainte de finalul reprizei secundesi au marcat alte doua goluri, astfel restabilind egalitatea pe tabela.

Cei de la Dallas au reusit golul decisiv, in minutul 6 al ultimei reprize. Eroul gazdelor a devenit finlandezul Heiskanen care a pus punct meciului, gratie unei executii precise.

Dallas Stars ocupa locul 6 in Conferinta de Vest, in timp ce echipa infranta, New Jersey Devils, se afla doar pe locul 13 in conferinta Estica.