Meci greu pentru Simona Halep la Miami Open. Romanca s-a chinuit aproape 3 ore pentru a invinge o jucatoare din Slovenia - VIDEO

Simona Halep a luptat aproape trei ore pentru a o elimina pe Polona Hercog. Romanca a pierdut primul set, dupa ce slovena a facut break la 5 la 5, invingand cu scorul de 7 la 5, dupa o ora de joc.

In setul secund, Simona a fost mult mai atenta, romanca s-a distanta la scorul de 5 la 3, insa Polona a replicat imediat, cu un rebreak, astfel setul a ajuns in tie-break. Acolo romanca a avut nervii mai tari si s-a impus clar cu 7 la 1.

In actul decisiv, Halep s-a descurcat mult mai bine, a castigat de doua ori pe serviciul adversarei si s-a impus cu scorul de 6 la 2.

In optimile de finala de la Miami Open, Simona Halep va da piept cu Venus Williams, locul 43 in WTA. La randul sau, americanca a trecut de rusoaia Daria Kasatkina, in doua seturi, scor 6 la 3 si 6 la 1.

In concursul masculin, tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat si el in optimile de finala al turneului ATP Masters, dupa ce l-a invins in trei seturi, pe argentinianul Federico Delbonis, scor 7 la 5, 4 la 6 si 6 la 1.