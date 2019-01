Meci maraton in NBA. San Antonio si Oklahoma au marcat impreuna peste 300 de puncte - VIDEO

In etapa cu numarul 43 a Ligii Americane de Baschet, San Antonio Spurs a gazduit meciul contra echipei Oklahoma City Thunder. Cei de la San Atonio au fost superiori in primele 3 reprize, insa in ultima parte au cedat initiativa, fiind egalati exact inaintea fluierului final.

Echipele au intrat in over-time cu scorul de 130 la 130. Gazdele au reusit sa se mobilizeze si s-au impus in repriza suplimentara cu 24 la 17 si au castigat partida cu scorul general de 154 la 147.

Cele doua echipe ar putea da piept si in play-off, deoarece ambele pastreaza sanse bune la accederea in mansa eliminatorie. San Antonio ocupa locul 6 in Conferinta de Vest, in timp ce Okhalhoma se afla pe pozitia a 3-a.