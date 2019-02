Meciuri bomba in Premier League. Liverpool conduce in clasamentul Campionatului englez, dupa ce a invins-o pe Watford, scor 5 la 0 - VIDEO

Scorul a fost deschis in minutul noua al partidei, dupa ce Mane a trimis mingea in poarta cu o lovitura de cap, din careu. In minutul 20 atacantul lui Liverpool a reusit sa dubleze avantajul echipei, dupa ce a inscris un gol spectaculos.

In partea secunda a meciului, atacantul Origi a reusit sa inscrie cel de al treilea gol. Liverpool a demolat-o pe Watford dupa ce van Dijk a mai inscris de doua ori.

In acelasi timp, Manchester City a invins-o cu 1 la 0 pe West Ham dupa penalty-ul transformat de Kun Aguero. Cele doua echipe raman in continuare separate de doar un singur punct. De asemenea si Arsenal a obtinut victorie, invingind-o pe Bournemouth cu 5 la 1.

