Milsami a cucerit Supercupa Moldovei la fotbal. Orheenii s-au impus in fata lui Sheriff, in urma loviturilor de departajare. Golul victoriei a fost marcat de catre portarul Radu Mitu - VIDEO

Pe parcursul celor 90 de minute, ocaziile de gol au oscilat de la o poarta la alta, insa, scorul asa si nu a fost deschis. Conform regulamentului fazelor eliminatorii, s-a recurs la cele doua reprize suplimentare, insa, niciuna din echipe nu a reusit sa marcheze. Astfel, a urmat seria loviturilor de departajare, unde cei de la Milsami s-au impus cu 4 la 3.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI: „Penalty-urile sunt o loterie, iar noi astazi am avut noroc. Dar sunt de pararea ca noi am meritat acest noroc. Ii felicit cu aceasta victorie toti fanii lui Milsami. In momentul de fata, este prioritar sa incepem pregatirile pentru prima etapa si sa incepem cu bine campionatul.”

Goran SABLIC, ANTRENOR SHERIFF: „Nu am jucat cel mai bun fotbal, desi, am dominat la un moment dat. Am avut ocazii dar nu le-am fructificat. Penalty-urile sunt intodeauna o loterie. Vreau sa-i mai felicit inca o data pe cei de la Milsami.”

Supercupa Moldovei s-a desfasurat dupa o pauza de 4 ani. Ultima data, aceasta competitie a avut loc in anul 2015, cand tot Sheriff si Milsami au luptat pentru trofeul Supercupei. Atunci, au avut castig de cauza tiraspolenii.