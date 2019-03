Nationala Moldovei a suferit o noua infrangere in preliminariile pentru Euro 2020

Tricolorii au rezistat doar 24 de minute fara a primi gol. Insa, in urma unei greseli comise de fotbalistii nostri, fundasul turcilor, Hasan Kaldirim a deschis scorul pe stadionul din Eskisehir, iar doua minute mai tarziu gazdele si-au dublat avantajul prin Cenk Tosun.

In repriza a doua, turcii au beneficiat de un penalty, dupa ce Artiom Rozgoniuc a faultat in careu. Portarul nostru a reusit sa respinga mingea in corner, insa mai apoi, gazdele au reusit, totusi, sa trimita balonul in poarta, in urma unei lovituri din colt. Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Kaan Ayhan in minutul 70, dupa o reusita foarte buna.

Dupa doua meciuri disputate in grupa preliminara H, nationala Moldovei este pe ultimul loc. In luna iunie, tricolorii o vor intalni, acasa, pe reprezentativa Andorrei, iar apoi vor juca in deplasare cu cea a Albaniei.

In alte partide disputate ieri, nationala Frantei a invins-o cu scorul de 4 la 0 pe Islanda.

Muntenegru a pierdut in fata englezilor cu scorul de 5 la 1.

Iar nationala Portugaliei a remizat, scor 1 la 1, cu cea a Serbiei.