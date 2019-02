Nationala Moldovei de fustal, devine o echipa de temut in Marea Britanie. Dupa victoria cu 8 la 4 in fata Tarii Galilor, tricolorii au batut si selectionata Irlandei de Nord cu scorul de 13 la 3 - VIDEO

Nationala Moldovei de futsal a obtinut doua victorii categorice in startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de Futsal si au obtinut prematur calificarea in runda urmatoare. Dupa succesul contra Tarii Galilor, ieri, moldovenii s-au impus si in fata Irlandei de Nord cu scorul de 13 la 3.

Sergiu Tacot, Cristian Obada si Sergiu Nicolaiciuc, si-au trecut in cont cate un hat-trick, iar Andrei Negara si Adrian Lascu au inscris cate doua goluri.

In acelasi timp, Finlanda a trecut de Tara Galilor cu scorul de 7 la 0. Astfel, dupa 2 etape, scandinavii si tricolorii au cate 6 puncte in cont. Castigatoarea acestui mini-turneu se va hotara maine.

Atat finlandezii, cat si moldovenii au obtinut deja calificarea in mansa urmatoare, asa cum din fiecare grupa, primele doua clasate continua sesiunea de calificari pentru Campionatul Mondial de Futsal. Acest turneu se va desfasura in Lituania, in anul 2020.