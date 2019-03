Nationala Romaniei a inceput cu stangul preliminariile pentru Euro 2020. Aseara, tricolorii au fost infranti cu 2 la 1 in deplasarea din Suedia - VIDEO

Nationala Romaniei a debutat in sesiunea de calificari pentru Euro 2020, cu o infrangere in fata Suediei. Dupa o jumatate de ora de joc, tabela arata scorul de 0 la 0 si abia in minutul 33, Robin Quison, profitand de lipsa de organizare in apararea adversa, a rupt tacerea.

Pana la finalul primei reprize, defensiva a ramas punctul vulnerabil al tricolorilor. Astfel, in mintul 40, Viktor Claesson a dublat avantajul nordicilor.

La pauza, selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, l-a aruncat in lupta pe Klaudiu Keseru. In scurt timp, atacantul echipei Ludogorets si-a trecut numele in lista marcatorilor.

Reduta suedezilor a ramas neclintita, iar tricolorii asa si nu au gasit resurse pentru a rasturna soarta meciului. In acelasi timp, celelalte doua selectionate scandinave au cedat in fata colosilor Europei. Norvegia a pierdut cu 2 la 1 in fata Spaniei. Pentru iberici au marcat Rodrigo si Sergio Ramos, iar unica reusita a nordicilor a purtat semnatura lui Joshua King.

Mult mai facila a fost misiunea Italiei. Squadra Azura, mizand pe cartea tineretului, s-a impus cu 2 la 0 in fata Finlandei. Nicolo Barella a deschis scorul in minutul 7, iar Moise Kean a suprimat orice intriga in minutul 74. Pentru ambii fotbalisti, aceste goluri au fost primele in tricoul echipei nationale.