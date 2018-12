Nationala Romaniei de handbal feminin s-a calificat in semifinalele Campionatului European - VIDEO

Inaintea ultimei etape, Nationala Romaniei de handbal feminin, se afla pe prima pozitie in grupa a 2-a. Pentru a-si confirma calificarea in semifinale, romancele aveau nevoie de cel putin un egal in meciul contra Ungariei. Sportivele de peste Prut au inceput bine confruntarea, insa nu au putut mentine avantajul de 4 puncte si au fost egalate pe finalul primei reprize.

Partea a 2-a a inceput cu scorul de 17 la 17. Maghiarele au luat partida pe cont propriu si au dominat restul meciului. Catre finalul disputei, cea mai buna jucatoare a planetei, Cristina Neagu, s-a accidentat grav si nu a mai putut continua meciul. In cele din urma, Ungaria s-a impus cu scorul de 31 la 29.

Tot aseara Olanda s-a impus fara probleme in fata Germaniei, castigand categoric grupa a 2-a. Astfel, Romania si-a garantat prezenta in careul de asi, doar ca de pe locul secund. In semifinale, tricolorele se vor duela contra Rusiei, meciul va avea loc vineri.