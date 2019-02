Nationala Romaniei de tenis feminin s-a clasat printre patru cele mai bune echipe din lume. In duelul contra Cehiei, campioana in exercitiu, tenismenele de peste Prut s-au impus cu scorul de 3 la 2 - VIDEO

Romania a elimintat-o pe Cehia din Fed Cup si a avansat in faza semifinalelor. Tricolorele au fost victorioase la capatul unui duel tensionat, obtinand victoria in meciul decisiv de dublu. In prima a zi a confruntarii, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa in minim de seturi de catre Karolina Pliskova. Insa, Simona Halep a restabilit egalitatea, invingand-o cu 6 la 4 si 6 la 0 pe Katerina Siniakova.

In ziua a doua, Mihaela Buzarnescu a cedat si in fata Katerinei Siniakova, din nou in minim de seturi. Insa, Simona Halep, avea iarasi menirea sa restabileasca egalitatea. Numarul 3 mondial, a invins-o in 3 seturi pe numarul 5 mondial, Karolina Pliskova.

Soarta disputei urma sa fie hotarata in meciul de dublu, unde Romania era reprezentata de Irina Begu si Monica Niculescu, iar duetul Cehiei era alcatuit din Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova. Tricolorele s-au impus in 3 seturi, 6-7, 6-4, 6-4.

In semifinale, Romania va da piept cu Franta, iar in celalat duel al penultimului act, se vor confrunta Australia si Belarus.