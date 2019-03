Nebunie pe stadionul Santiago Bernabeu. FC Barcelona a iesit din nou invingatoare, dupa ce a zdrobit-o pentru a doua oara in ultima saptamana, pe marea sa rivala - VIDEO

Victoria Barcelonei de pe Santiago Bernabeu a fost adusa de mijlocasul Ivan Rakitic, in minutul 26. Croatul a inscris unicul gol al celui de-al 275-lea El Clasico, dupa o pasa foarte buna a lui Sergi Roberto.

Meciul n-a fost lipsit de momente tensionate. Capitanul Realului i-a aplicat o lovitura discreta, dar dura lui Messi, insa arbitrul l-a scapat de o eliminare meritata.

Este cea de-a patra victorie obtinuta de catalani in fata rivalilor madrileni in acest sezon din tot atatea meciuri jucate. Cele doua rivale sunt despartite in prezent de 12 puncte in clasamentul din La Liga, iar dupa infrangerea de aseara, galacticii isi pot lua adio si de la titlu.