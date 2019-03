Neymar a izbucnit pe net dupa eliminarea lui PSG: "ESTE O RUSINE!" Cum a acuzat arbitrul ca a incalcat regulamentul - VIDEO

Paris Saint-Germain este OUT din UEFA Champions League dupa 1-3 pe propriul teren cu Manchester United! Calificarea echipei lui Solskjaer a fost adusa dupa un penalty acordat in prelungirile partidei cu ajutorul sistemului VAR!

Accidentat, Neymar a privit din tribune eliminarea PSG-ului si la final a postat pe contul sau de Instagram un atac la adresa arbitrului Damir Skomina! "Este o rusine! Arbitrul vede imaginea in slow-motion si asa ceva nu exista! Cum ar fi trebuit sa tina mana?" a scris Neymar pe retelele de socializare.

Putini ar fi crezut ca Paris Saint-Germain poate rata calificarea in sferturile UCL in acest sezon dupa 2-0 pe Old Trafford in mansa tur. Insa Manchester United a devenit prima echipa din istorie care rastoarna un deficit de 2-0 dupa meciul de pe teren propriu.

Accidentat in luna ianuarie, Neymar urma sa revina la PSG in perioada sferturilor din competitiei iar brazilianul era intr-o dispozitie excelenta in startul partidei in tribunele de pe Parc des Princes, dupa cum se poate vedea in imaginea de sus.

La final, dupa reusita lui Rashford, camerele l-au surprins pe Neymar privind disperat spre gazon, nefiindu-i a crede ca PSG este la un pas sa fie eliminata! Neymar a coborat din loja sa spre teren pentru ultimele minute de prelungiri.