Noul sezon al Diviziei Nationale va incepe pe 16 martie. La sediul FMF, au avut loc tragerile la sorti pentru stagiunea 2019 - VIDEO

Meciurile din prima etapa a Diviziei Natioanale de fotbal, vor fi desfasurate pe data de 16 si 17 martie.

Reprezentantii celor 8 echipe care vor concura in noul sezon, s-au intrunit, astazi, la sediul Federatiei Moldovei de Fotbal, pentru a-si afla adversarii din primul, dar si din celelalte meciuri. Astfel, in prima etapa, Campiona in exercitiu, Sheriff Tiraspol, va gazdui meciul contra Sperantei Nisporeni.

Petru EFROS, PRESEDINTE SPERANTA: "A fost o tragere la sorti perfecta. Dar, era mai bine daca jucam pe teren propriu."

Medaliata cu argint in sezonul trecut, Milsami Orhei, va da piept, pe teren propriu, cu Sfantul Gheorghe, ocupanta locului 7. Nou promovata, Codru Lozova, urmeaza sa debuteze in Divizia Nationala, cu un meci impotriva celor de la Dinamo-Auto. Confruntarea centrala a etapei inaugurale, se anunta cea dintre Zimbru si Petrocub.

Nicolae USATII, VICEPRESEDINTE PETROCUB: "Zimbru se afla in prezent intr-o situatie delicata, astfel, sansele la victorie sunt destul de reale. Avem mai multe obiective in noul sezon. Ne dorim foarte mult sa luptam pentru titlu. Locul 2 sau locul 3 este o obligatiune pentru noi. Lupta cu Sheriff se anunta una interesanta."

In sezonul 2019 al Diviziei Nationale, nu va participa echipa Zaria Balti. Ocupanta ultimului loc din editia trecuta, a fost inlocuita de echipa Codru Lozova. Lozovenii au castigat dreptul de a evolua in Divizia Nationala, dupa ce au castigat stagiunea anterioara a Diviziei A.