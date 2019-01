Novak Djokovic a eliminat un adversar periculos in minim de seturi si s-a calificat in urmatoarea runda de la Australian Open - VIDEO

In turul secund de la Australian Open, numarul 1 mondial, Novak Djokovic, a dat piept cu Jo-Wilfried Tsonga. Cei doi s-au mai intalnit chiar in finala acestui turneu, cu 11 ani in urma. Atunci Djokovic a avut castig de cauza, iar in confruntarea de aseara, sarbul a repetat succesul. Primul set a fost dominat de Djokovic, care s-a impus cu scorul de 6 la 3.

In mansa secunda, francezul a fost mai competitiv, insa a cedat cu scorul de 7 la 5.

In cel mai potrivit moment al setului 3, Djokovic a reusit break-ul si s-a impus cu scorul de 6 la 4.

In turul 3, numarul 1 mondial va da piept cu Denis Shapovalov, un canadian de doar 19 ani. Celalalt reprezentant al Canadei, mult mai experimentat, Milos Raonic, l-a invis pe Stan Wawrinka in 4 seturi, toate mansele au fost hotarate la tie-break.